Jonge moeder die pasgeboren baby in vuilniszak dumpte blijft in cel, ook vrienden worden nu verhoord: “Zij zullen bevestigen dat ze niet wist dat ze zwanger was”

De 23-jarige Brugse Claudia D.C. die verdacht wordt haar pasgeboren baby te hebben gedood, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer dinsdagochtend beslist. “Intussen werd de gsm van mijn cliënte onderzocht. Uit geen enkel bericht blijkt dat zij wist dat ze zwanger was”, zegt haar advocate Elise Standaert.

De studente verpleegkunde Claudia D.C. blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdagochtend beslist. Meester Standaert had de voorwaardelijke invrijheidsstelling gevraagd voor haar cliënte, maar de raadkamer ging daar niet op in en verlengde haar aanhouding .

“Mijn cliënte houdt zich mentaal sterk en begrijpt waarom ze in de gevangenis verblijft”, zegt haar advocate Elise Standaert. Deze namiddag bespreekt ze met haar cliënte of ze al dan niet in beroep gaan tegen die beslissing.

“De raadkamer wacht nog op het autopsieverslag en het psychiatrisch verslag. Intussen werd de gsm van mijn cliënte onderzocht. Uit geen enkel bericht blijkt dat zij wist dat ze zwanger was. Zelfs in berichten met haar beste vriendin werd daar nergens gewag van gemaakt”, zegt meester Standaert.

Momenteel worden ook vrienden en medestudenten verhoord. “Maar ik ben zeker dat ook deze verhoren de stelling van mijn cliënt zullen bevestigen. Namelijk dat ze niet wist dat ze zwanger was.”

De 23-jarige studente verpleegkunde beviel op nieuwjaarsdag van een meisje. Enkele minuten later was het pasgeboren kindje dood en verborg de jonge moeder het lichaampje op zolder. Hoe het kind precies om het leven kwam is nog niet duidelijk, maar D.C. blijft wel aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim.

