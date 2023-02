Zangeres Kylie Minogue (54) is weer vrijgezel

Kylie Minogue en Paul Solomons in 2021. — © ISOPIX

De zangeres van Can’t get you out of my head verhuisde in 2022 vanuit Londen terug naar Australië. En dat deed ze zonder hem. Solomons is in de Engelse hoofdstad creatief hoofdredacteur van het tijdschrift GQ Style en besloot daar te blijven. Het zou allemaal ‘niet veel uitmaken’, maar in de praktijk bleek de afstand toch wat te fors.

Vier jaar eerder hadden ze elkaar via gemeenschappelijke vrienden leren kennen en Minogue was meteen stapelgek van Solomons. Dat hield haar later niet tegen om toch terug te keren naar haar geboorteland. Ze zou daar het grootste deel van het jaar in haar eentje zijn.

In 2021 kon het stel al negen maanden niet bij elkaar zijn door de coronapandemie. Toen zat Minogue in Australië en Solomons in Londen. Niemand mocht in die periode Australië binnenkomen of verlaten.

Een bron dichtbij Solomons zegt tegen The Sun dat ze hun best hebben gedaan om het te laten werken en vrienden blijven: “Een langeafstandsrelatie is voor geen enkel koppel gemakkelijk.”