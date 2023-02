Ploegmaats van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr niet onverdeeld gelukkig: “Zijn aanwezigheid maakt het moeilijker voor ons”

Ronaldo werkte intussen al drie wedstrijden af voor Al-Nassr en daarin was hij goed voor één doelpunt, dankzij een penalty. Geen denderend begin voor de Portugese superster en ook de ploeg heeft het dus blijkbaar moeilijk als we Gustavo mogen geloven. “De aanwezigheid van Cristiano geeft onze rivalen meer stimulans om de koploper te verslaan. Het maakt onze wedstrijden moeilijker. De tegenstanders proberen hun best tegen hem te doen. Cristiano motiveert iedereen.”

Al-Nasser staat wel nog steeds op kop van de Saudi Pro League en de aanwezigheid van Ronaldo is zeker ook een voordeel, zegt Gustavo. “We leren elke dag van hem. Hij heeft zoveel kwaliteiten, zowel op technisch als op fysiek vlak. Ronaldo is gemaakt voor uitdagingen en brengt die telkens tot een goed einde. Iedereen is benieuwd wat hij hier zal presteren. Zijn eerste goal is een feit, dus de druk is eraf.