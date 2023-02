Wouter Vandenhaute ligt onder vuur. In Humo wordt een ontluisterend beeld geschetst van zijn beleid bij Anderlecht, maar het weekblad maakt ook publiekelijk dat de voorzitter 500.000 euro per jaar verdient en dure etentjes factureert. Op zich niet abnormaal, maar hij is nu niet-uitvoerend voorzitter terwijl paars-wit moet besparen...