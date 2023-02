Pakistan verbiedt Wikipedia

De Pakistaanse Telecommunicatie Autoriteit heeft Wikipedia, de online encyclopedie die beheerd wordt door vrijwilligers, verboden. Dat meldt de BBC. De website was sinds zaterdag al geblokkeerd, nadat Wikipedia 48 uur de tijd had gekregen om zogenaamde godslasterlijke inhoud te verwijderen.

“Wikipedia is gedeblokkeerd volgens instructies van de premier”, meldt Malahat Rab, woordvoerder van de PTA. Premier Shehbaz Sharif had dat maandagavond besloten, nadat een ministeriële commissie de controversiële ban had onderzocht en had bemerkt dat “de onbedoelde gevolgen van de alomvattende ban zwaarder wegen dan de voordelen”.

De premier richtte tevens een ministeriële commissie op “om alternatieve technologische maatregelen te onderzoeken en aan te bevelen voor het verwijderen van of blokkeren van toegang tot aanstootgevende inhoud gepost op Wikipedia en andere informatiewebsites, met het oog op onze sociale, culturele en religieuze gevoeligheden”, meldde zijn kabinet.

De ban op Wikipedia leidde tot verontwaardiging: heel wat mensen veroordeelden de beslissing op sociale media. YouTube en andere websites werden ook al tijdelijk geblokkeerd in Pakistan, omdat bepaalde inhoud als godslasterlijk, immoreel of onfatsoenlijk werd beschouwd. Het videoplatform TikTok werd al meermaals gebannen omdat het er niet in slaagde inhoud te modereren.