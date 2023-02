Hartverwarmend: RB Leipzig-kapitein mist mogelijk Duitse topper door stamceldonatie

RB Leipzig kan komende zaterdag in het competitieduel tegen Union Berlin mogelijk niet rekenen op kapitein Willi Orban. Dat laat zijn club weten. De dertigjarige verdediger zal woensdag in Dresden stamcellen doneren. Sinds afgelopen zaterdag krijgt hij voorbereidende injecties. Bij zo’n procedure wordt aangeraden tot tien dagen niet te sporten.

Orban staat sinds 2017 geregistreerd in de database van het Duitse beenmergdonorcentrum. Het team van Leipzig registreerde zich destijds als onderdeel van een campagne.

Orban zegt “nooit getwijfeld te hebben”. “Dit is een kans om met heel weinig moeite een mensenleven te redden. Ik hoop dat ik zo kan helpen om mijn ontvanger volledig te laten genezen. Natuurlijk mis ik nu waarschijnlijk de wedstrijd tegen Union Berlin, maar dat is secundair. Wie mij kent, weet dat ik er alles aan zal doen om zo snel mogelijk opnieuw bij de ploeg te komen.”

Orban miste dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd bij Leipzig, dat vierde staat en over alle competities heen al achttien wedstrijden ongeslagen is. Zaterdag treft het met Union Berlin de huidige nummer twee in de Bundesliga. De club uit de Duitse hoofdstad won in 2023 al alle vijf haar matchen. (belga)