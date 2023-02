Hoe kan jij de slachtoffers in Turkije en Syrië helpen?

Reddingswerkers zoeken naar mensen onder het puin in de Syrische stad Aleppo. — © afp

Verschillende ngo’s en de stad Brussel hebben inzamelacties opgestart om de mensen in Turkije en Syrië te helpen na de aardbevingen. Een overzicht van hoe jij je steentje kan bijdragen.

Als je bereid bent om een bepaald bedrag over te schrijven om de getroffen gebieden te helpen, kies je het best voor een erkende organisatie. Niet elke inzamelactie op sociale media is zomaar te vertrouwen. Een overzicht van enkele betrouwbare inzamelacties:

Unicef, de VN-tak verantwoordelijk voor kinderen, focust op de verdeling van voedsel en wil het rampgebied van zuiver water voorzien. Verder wil ze de schade kunnen opmeten in scholen, met de bedoeling om het onderwijs zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. Het zal voorts kinderen opsporen en opvangen die gescheiden zijn van hun ouders en geen begeleiding hebben. Voor een gift kan je terecht op hun website.

Artsen Zonder Grenzen heeft plannen om meer medische humanitaire hulp naar de regio te sturen. De organisatie was er al actief en verloor tijdens de ramp al een van z’n medewerkers in het noordoosten van Syrië. Doneren kan via de website.

Het Rode Kruis-Vlaanderen lanceerde maandag meteen een oproep. “Onze collega’s in Turkije kunnen al onze hulp gebruiken”, klonk het. Het maakte zelf al 200.000 euro vrij uit het noodhulpfonds om humanitaire bijstand te bieden. Het Rode Kruis zet vooral in op de eerste noden: onderdak, voedsel, water en hygiënische kits. Storten kan op het rekeningnummer BE93 0000 0065 6667, met de mededeling “aardbeving”. Je kan ook op de site terecht.

De Stad Brussel stelt tot zondag 19 februari het paleis 11 op de Heizel ter beschikking om hulpgoederen in te zamelen. Wie goederen wil doneren, kan langskomen tussen 10 uur en 18 uur. De stad zoekt voornamelijk goederen voor eerste hulp, zoals dekens, tenten en hygiënische producten. Alleen goederen die echt nodig zijn, zullen aanvaard worden. Voedingsmiddelen horen daar niet bij.

“De lokale ploegen zijn klaar om in functie van de behoeften de eerste noodhulp te brengen”, meldt Oxfam op zijn website. “Jouw gift kan mensenlevens redden. Je kan ons nu al steunen om de slachtoffers dringende noodhulp te bieden.” Oxfam regelt inzamelingen via de website.

Ten slotte is Caritas International, een Belgische ngo die slachtoffers van natuurrampen in eigen land te hulp schiet, een optie. “De nood is immens”, zeggen ze. Er zijn al teams van de organisatie aan het werk. “Stort vandaag nog op rekeningnummer BE88 0000 0000 4141, met de mededeling 4860 Turkije Syrië”, schrijven ze op hun website, waar je ook online een gift kan overmaken.

