10.000 aanwezigen bij begrafenis van voormalige Pakistaanse president Musharraf

Ongeveer tienduizend mensen hebben dinsdag de begrafenis van de Pakistaanse oud-president Pervez Musharraf bijgewoond in Karachi. Musharraf was aan de macht tussen 2001 en 2008.

De sobere ceremonie, die niet officieel was aangekondigd door de regering noch door het leger, ging door op een legerbasis in het zuiden van de stad. Er werden gebeden voorgedragen, waarna het lichaam zou worden vervoerd naar een militaire begraafplaats.

Onder de aanwezigen bevonden zich vooral actieve en gepensioneerde militairen. Huidig president Arif Alvi, eerste minister Shehbaz Sharif en stafchef Asim Munir woonden de begrafenis niet bij, maar betuigden maandag hun medeleven aan de familie.

Musharraf is zondag op 79-jarige leeftijd in een ziekenhuis in zijn woonplaats Dubai overleden. In zijn land van herkomst is hij nog steeds een zeer omstreden figuur.