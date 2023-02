Chinees mensensmokkel- en prostitutienetwerk opgerold in Brussel

Bij zesentwintig huiszoekingen kon de federale gerechtelijke politie (FGP) 25 verdachten arresteren en 20 vermoedelijke slachtoffers aantreffen. Ook in Spanje werd een verdachte opgepakt, en het federaal parket vraagt zijn overlevering aan ons land.

“Sinds enkele jaren neemt in België de aanwezigheid van Chinese sekswerkers toe, met een zwaartepunt in Brussel”, zegt het federaal parket. “De FGP Oost-Vlaanderen startte, in opdracht van het federaal parket en onder leiding van een Gentse onderzoeksrechter, een onderzoek naar een criminele organisatie die Chinese vrouwen overbracht naar Europa en hen dwong zich te prostitueren. Na intensief onderzoek kon de organisatie in beeld gebracht worden.”

Volgens het federaal parket werden de vrouwen vooral in de privéprostitutie ingezet, via onder meer online verhuurplatformen, hotels, en vakantieverblijven. Afspraken werden geboekt via gespecialiseerde websites voor seksadvertenties. Tijdens de Covid-periode verplaatsten de activiteiten zich ook naar de straatprostitutie, vooral zichtbaar in de Brusselse Alhambrawijk.

“De slachtoffers werden veelvuldig verplaatst van locatie binnen Europa en moesten een groot deel van hun geld af te geven”, gaat het parket verder. “Een aanzienlijk deel van de slachtoffers heeft geen legale verblijfsstatus meer waardoor de afhankelijkheid van de criminele organisatie nog toeneemt. De organisatoren misbruiken die precaire situatie om hen op diverse vlakken uit te buiten. De criminele organisatie verwierf op die manier grote sommen geld die getransfereerd werden naar het buitenland langs legale en illegale kanalen.”

De slachtoffers worden begeleid door een gespecialiseerd opvangcentrum. Alle slachtoffers en 22 van de verdachten zijn van Chinese origine. Drie verdachten hebben de Belgische nationaliteit. De onderzoeksrechter zal later beslissen welke verdachten worden voorgeleid, aldus het federaal parket.

“Gelijktijdig met de Belgische tussenkomst werden er op vraag van de Belgische speurders ook huiszoekingen en arrestaties verricht in het Spaanse Alicante en Barcelona”, klinkt het nog. “Zowel Eurojust als Europol hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek.”

De FPG Oost-Vlaanderen kreeg voor de Belgische actie versterking van de collega’s van de FGP’s van Brussel, Antwerpen, Leuven, Halle-Vilvoorde en Charleroi, de directie Serious and Organised Crime (DJSOC) van de Federale Gerechtelijke Politie. Ook de Directie hondensteun, de Directie openbare veiligheid en verschillende Interventiekorpsen uit het hele land, alsook diverse lokale politiediensten, namen aan de actie deel. Ook het opvangcentrum Pag-Asa, Belpiu en de Dienst Vreemdelingenzaken verleenden hun medewerking.