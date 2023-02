Twee mannen dood aangetroffen in woning in Riemst: onderzoek naar CO-vergiftiging

Riemst

In een woning in de Zagerijstraat in Membruggen (Riemst) zijn dinsdagvoormiddag de levenloze lichamen van twee mannen aangetroffen. De hulpdiensten gingen ter plaatse, net als de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Intussen loopt een onderzoek om te zien of er sprake is van een CO-vergiftiging.