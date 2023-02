Man uit Blankenberge (54) vrijgesproken voor Hitlergroet tijdens coronabetoging: “Ik wist niet dat daar zo zwaar aan getild werd”

Een 54-jarige man uit Blankenberge is door de Brugse strafrechter vrijgesproken voor een inbreuk op de antiracismewet. Tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen bracht D.T. de Hitlergroet, maar volgens de rechter was er twijfel over zijn bedoelingen. Het openbaar ministerie had drie maanden gevangenisstraf en 400 euro boete gevorderd.