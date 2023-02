Duitse vrouw woont samen met 800 ratten

Een vrouw uit Wissen an der Sieg, een dorp in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, heeft een tijdlang samengeleefd met ruim 800 ratten.

Buren hadden de diergeneeskundige dienst van de situatie op de hoogte gebracht. Zij hadden geklaagd over de geur. Men gaat uit van dierenverzamelwoede, zegt de woordvoerder van de dienst. De eigenares meende dat ze de situatie onder controle had, en besefte niet dat ze volledig overrompeld was. Er wordt onderzocht of een gerechtelijke procedure tegen de vrouw wordt opgestart.

De diergeneeskundige dienst bevrijdde vorige week 400 dieren uit de eengezinswoning. Bij een nieuwe operatie wil de dienst, met de hulp van private dierenbeschermingsorganisaties, nog eens 400 ratten redden. Initiatieven zoals Notfallratten Rhein-Ruhr en de Duitse Dierenbeschermingsbond bekommeren zich om de knaagdieren, bieden ze diergeneeskundige zorg, en plaatsen ze in het hele land bij andere pleeggezinnen of dierenliefhebbers.