Anderlecht reageert verontwaardigd na kritisch artikel: “Eenzijdig beeld op basis van selectieve en anonieme bronnen”

Anderlecht heeft verontwaardigd gereageerd op het artikel in weekblad Humo waarin een ontluisterend beeld van de interne keuken van de club wordt geschetst. Vooral niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute en zijn beleid komen niet goed uit het artikel. “Anderlecht wenst zich te distantiëren van het eenzijdig beeld dat op basis van selectieve en anonieme bronnen wordt geschetst van het beleid”, staat er te lezen in de reactie van de club.

“Het artikel bevat onwaarheden en de club is verontwaardigd over het gebruik van termen als nazi en psychopaten”, reageert Anderlecht ook nog. “Het beeld van een club die op drift is en van een hoofdeigenaar die de club wil verkopen staat haaks op de realiteit van vandaag. Het huidig management draagt transparant bestuur hoog in het vaandel en wenst met de nodige rust en sereniteit verder te bouwen aan de toekomst.”

In Humo worden Wouter Vandenhaute en voormalig CEO Peter Verbeke door een anonieme ex-medewerker onder andere “les deux psychopathes” genoemd. Er worden ook vragen gesteld bij de verloning van Vandenhaute. Die factureert jaarlijks 500.000 euro aan de club via zijn Huppeldepup NV, een vennootschap op naam van hemzelf en zijn vrouw Catherine Van Eylen.