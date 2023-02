Kwart van Europese luchthavens haalt weer evenveel passagiers als voor corona

De Europese luchthavens hebben vorig jaar samengeteld 1,94 miljard reizigers over de vloer gekregen. Daarmee bleven ze nog een vijfde onder het niveau van 2019, voor de coronapandemie uitbrak. Dat heeft de luchthavenfederatie ACI Europe dinsdag bekendgemaakt. Een vijfde kon wel weer minstens evenveel passagiers verwelkomen als in 2019.

Tegenover 2021 konden de Europese luchthavens het aantal passagiers nagenoeg verdubbelen. “De toename van het passagiersverkeer vorig jaar was fenomenaal”, zegt de algemeen directeur van ACI Europe, Olivier Jankovec, in een persbericht. “Het startte aan het begin van de lente toen de meeste reisbeperkingen eindelijk werden opgeheven, dan volgde een hoge vlucht in de zomer en nadien bleef het passagiersverkeer veerkrachtig.”

Maar er is nog geen sprake van een volledig herstel, voegt Jankovic toe. “De Europese luchthavens hadden nog altijd een tekort van 500 miljoen passagiers in vergelijking met waar ze zich bevonden voor de coronapandemie toesloeg.”

Charleroi

Volgens ACI Europe slaagde 27 procent van de luchthavens er vorig jaar wel in om opnieuw minstens evenveel passagiers te verwelkomen als in 2019. Het gaat dan vooral om kleinere, regionale luchthavens. “De beste prestaties in vergelijking met 2019 kwamen van luchthavens die vooral afhangen van vrijetijdsreizen, met een aanzienlijke aanwezigheid van lowcostmaatschappijen en met geen of weinig blootstelling aan Azië (waar er in een aantal landen vorig jaar nog veel reisbeperkingen waren, red.).”

Een van die luchthavens is die van Charleroi, waar de Ierse budgetvlieger Ryanair de grootste klant is. De Henegouwse luchthaven ontving in 2021 een recordaantal van bijna 8,3 miljoen passagiers, net iets meer (0,6 procent) dan in 2019. Brussels South Charleroi Airport was ook de enige luchthaven in België die weer op precoronapeil raakte. Brussels Airport bijvoorbeeld, de grootste passagiersluchthaven van het land, klokte vorig jaar af op bijna 19 miljoen passagiers, of 72 procent van het niveau van voor de coronacrisis.

De grootste passagiersluchthavens in Europa waren vorig jaar die van Istanboel (met 64,3 miljoen reizigers), de Londense luchthaven Heathrow (61,1 miljoen), Charles-de-Gaulle in Parijs (57,5 miljoen), Schiphol in Amsterdam (52,5 miljoen) en Madrid (50,6 miljoen).

Jankovec toont zich voorzichtig positief voor 2023, ondanks onzekerheid door bijvoorbeeld de geopolitieke spanningen zoals de oorlog in Oekraïne. “De vooruitzichten verbeteren (...) dankzij de heropening van China, de wegebbende recessievrees en de vertraging van de inflatie”, klinkt het.

ACI Europe vertegenwoordigt naar eigen zeggen meer dan 500 luchthavens in 55 landen, waarlangs meer dan 90 procent van het commerciële vliegverkeer in Europa passeert. (belga)