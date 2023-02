Miss België Chayenne Van Aarle zwaargewond in ziekenhuis na auto-ongeval: “Ze herinnert zich niets”

Miss België Chayenne Van Aarle (23) raakte dinsdagmiddag betrokken bij een zwaar auto-ongeval op de E-17 in Kruibeke. Ze raakte gekneld en kon pas na een half uur worden bevrijd. Ze werd vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. “Ze heeft veel verwondingen maar ze is niet in levensgevaar”, vertelt haar vriend Nicolas Geniets.

“Het ongeval tussen een wagen en een vrachtwagen gebeurde rond 13.30 uur in de staart van de file op de E17”, zegt woordvoerder Jonathan Pfund van de federale politie. “De bestuurder, een vrouw, zat gekneld in haar voertuig en moest bevrijd worden. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht.”

Het verkeer zou vertraagd geweest zijn ter hoogte van de afrit Kruibeke, daar is Van Aarle aan hoge snelheid ingereden op een Nederlandse vrachtwagen. Ze zou heel de tijd bij bewustzijn zijn geweest maar haar toestand is kritiek. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het Middelheim ziekenhuis in Antwerpen. Aanvankelijk werd gezegd dat Chayenne in levensgevaar was, maar die informatie werd intussen bijgesteld. “Chayenne is stabiel. Ze heeft veel verwondingen maar ze is niet in levensgevaar”, liet haar vriend Nicolas Geniets weten aan onze redactie.

Van Aarle heeft een zware hoofdwonde opgelopen en verschillende breuken en snijwonden. Ook liep ze een rugletsel op. Geniets vertelde aan VTM later op de avond dat hij even met haar kon praten: “Maar ze herinnert zich niets. Haar moraal zit gelukkig goed. Ik ben een strijder, ik overleef alles, zei ze”.

Missverkiezing

Zaterdag zou Chayenne haar Miss België kroontje moeten doorgeven aan haar opvolgster. Intussen bekijkt Darline Devos hoe de galashow van komende zaterdag moet worden bijgestuurd. “Want Chayenne zou erg aanwezig zijn in de voorstelling. Ze zou twee keer live zingen, de presentatie backstage voor haar rekening nemen en een interview geven bij een filmpje over het kasteel waar ze opgroeide”, klinkt het. Er werd uitstel overwogen voor de show van zaterdag, maar dat zal volgens Devos niet gaan: “Dat is niet echt mogelijk, vrees ik. De zaal ligt vast, en ook de agenda’s van de kandidaten en de andere gasten spelen.”

“We zijn verschrikkelijk aangedaan van dat nieuws”, vertelde Miss België-organisatrice Darline Devos dinsdagavond later nog in Play Café. “Niemand weet wat er echt gebeurd is denk ik. We zijn aan het repeteren maar eerlijk gezegd ben ik niet aan het opletten. We hebben het wel op een bepaald moment aan de meisjes vertelt omdat ze wel zagen dat er iets was. Maar ik kreeg het zelf niet uitgesproken. Maar nu repeteren we, want we moeten zaterdag wel een show doen hé.”