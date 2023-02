Bayern sluit de rangen na explosief interview clubicoon: “Dit is niet waar onze club voor staat”

Voor wie nog niet op de hoogte was, eerst een schets van de saga rond Manuel Neuer.

Begin februari zette Bayern keeperstrainer Toni Tapalovic aan de deur door een vertrouwensbreuk met coach Julian Nagelsmann. Manuel Neuer reageerde in een interview met de Süddeutsche Zeitung diep ontzet. Het ontslag betekende voor Neuer niet alleen het einde van een elfjarige samenwerking, maar ook het vertrek van een goede vriend en vertrouwenspersoon.

Het Ronaldo-scenario

In het interview uitte Neuer zijn ongenoegen door stevig uit te halen naar zijn werkgever. “Het was een klap voor me, terwijl ik al op de grond lag. Ik had het gevoel dat mijn hart eruit werd gerukt. Ja, het was het wreedste dat ik in mijn carrière heb meegemaakt. En ik heb veel meegemaakt”, besloot de revaliderende Neuer die na een bezoekje aan de skioorden een kruis mocht maken over zijn seizoen.

Het bestuur van Bayern kon niet lachen met de uitspraken van Neuer. Algemeen directeur Oliver Kahn zette Neuer meteen op zijn plaats en trok zelfs zijn kapiteinsband in twijfel. “Wat Manuel heeft gezegd in relatie tot het ontslag van Toni Tapalovic, doet hem geen recht aan als aanvoerder en komt niet overeen met de waarden van FC Bayern. Daarnaast komen zijn uitspraken ook op het verkeerde moment, omdat er een aantal cruciale wedstrijden aankomen.”

Het modder gooien tussen Neuer en directeuren Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic doet ons herinneren aan de situatie Ronaldo bij Manchester United. Cristiano Ronaldo getuigde in een explosief interview met talkshowhost Piers Morgan over zijn nieuwe rol als invaller bij Manchester United. Hij zei geen respect te hebben voor trainer Erik ten Hag, omdat hij dat ook niet voor hem had. Ook vertelde hij dat de club hem naar de uitgang wees.

Geen vertrek, maar interne oplossing

Het interview resulteerde in een onherstelbare breuk met het bestuur en de fans van Manchester United. Ronaldo’s contract werd in onderling overleg vroegtijdig afgebroken, waarna een nieuwe thuis vond bij de Arabische club Al-Nassr.

Zo ver lijkt het bij Bayern München niet te zullen komen. Een Ronaldo-scenario past niet binnen de identiteit en waarden van de club. “Nee, dat is totaal niet aan de orde”, sprak Bayern-voorzitter Hainer Kicker toe. “Dat is niet waar Bayern München voor staat. Wij lossen dat soort dingen bij Bayern München intern op, dat is wat ons onderscheidt. En dat zal in de toekomst ook zo blijven.”

Manuel Neuer blijft clubicoon

Hainer erkent wel dat aanvoerder Neuer een fout heeft gemaakt door zichzelf boven de club te plaatsen, maar hoopt zijn aanvoerder snel weer op het veld te zien schitteren. “We zullen met hem om de tafel zitten en dit in alle rust uitpraten’, predikte Hainer kalmte. “Manuel Neuer is een doelman van wereldklasse. Het belangrijkste is dat hij weer fit wordt en kan spelen.” Hoewel het clubicoon even wankel stond, lijkt een (stil) afscheid van de baan geschoven.