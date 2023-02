Over heel Vlaanderen slaan vrijwilligers de handen in elkaar om hulpgoederen in te zamelen voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Turkije en Syrië. Op sommige plekken is de solidariteit zelfs zó groot dat de acties even op halt gezet worden. “Het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen zo hard meehelpt.”