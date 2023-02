Ingebrekestellingen voor weigeraars digitale meter

Zo’n 1 procent van de klanten van de netbeheerder weigert een digitale meter voor elektriciteit of aardgas. Sinds met de uitrol is begonnen in 2019 heeft Fluvius altijd geprobeerd met brieven en overredingskracht die klanten te overtuigen.

Maar daar komt dus verandering in. Sinds enkele weken stuurt Fluvius zogenaamde laatstekansbrieven naar hardnekkige weigeraars van een digitale meter. Via een aangetekend schrijven wordt weigeraars nog eens uitgelegd wat ze riskeren als ze de plaatsing van een digitale meter weigeren.

Rechtbank

Wie na die laatste brief nog steeds hardnekkig weigert, krijgt een ingebrekestelling in de bus. Het is voor het eerst dat de netbeheerder deze stap zal zetten. “We hopen natuurlijk dat we dat niet zullen moeten doen, maar het zal in een aantal gevallen ongewijfeld zo zijn”, aldus woordvoerder Björn Verdoodt.

Er volgen volgens de procedure twee dergelijke ingebrekestellingen - inclusief kosten van enkele honderden euro’s - en uiteindelijk een dagvaarding, wat resulteert in een zaak voor de rechtbank.