Neonazi-koppel beraamde grootschalige aanval op elektriciteitsnet van overwegend zwarte stad in VS

Brandon Russell (27) en Sarah Clendaniel (34) leerden elkaar enkele jaren geleden kennen in de gevangenis. Russell zat daar omdat hij was veroordeeld nadat de politie in zijn woning wapens en materiaal om bommen te maken gevonden had. Hij is de oprichter van Atomwaffen Division, een neonazigroepering die gelinkt wordt aan meerdere moorden en bom- en andere aanslagen in de VS en andere landen en die handelt uit de overtuiging dat de samenleving ineen laten stuiken de enige manier is om politieke doelen te bereiken. In 2021 werd hij vrijgelaten. Clendaniel zat dan weer in de gevangenis voor een gewapende overval. Er gaat een foto van haar rond op het internet waarop ze te zien is in een militaire uitrusting met een hakenkruis erop en een wapen vasthoudt.

Achter tralies werden ze een koppel, en na hun vrijlating bleven ze dat ook. Vorig jaar beraamden ze samen een plan om vijf elektriciteitsstations in de staat Maryland te beschieten en te beschadigen met als doel de overwegend zwarte Amerikaanse stad van het net af te snijden. Volgens Clendaniel was dat plan “legendarisch” en zou de aanval “de hele stad vernielen”. “Die aanval bracht mensenlevens in gevaar en zou duizenden Marylanders in de kou en in het donker hebben gezet”, staat in een statement van openbaar aanklager Erek Barron.

Rassenhaat

De twee werden gedreven door “een ideologie van rassenhaat”, aldus het openbaar ministerie, om de aanvallen te plannen. “Het ministerie van Justitie kan niet tolereren dat mensen essentiële infrastructuur bedreigen en hele gemeenschappen schade toebrengen in de naam van gewelddadig extremisme”, zegt Matthew G. Olsen, assistent-procureur-generaal.

Ze worden dan ook aangeklaagd voor samenzwering om energie-infrastructuur te beschadigen. Ze riskeren celstraffen tot 20 jaar.

In december werden ook al elektriciteitscentrales beschoten in North Caroline. Daardoor zaterdag 45.000 mensen enkele dagen zonder stroom. Ook op andere plaatsen in de VS gebeurde het al. Veel van die incidenten zijn nog niet opgelost, maar volgens de autoriteiten en experts moet ook daar in de richting van extreemrechts.