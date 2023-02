Ook wie hem steunt, wordt bedreigd: waarom Nederlandse auteur Pim Lammers plots in oog van de storm zit

In Nederland heerst veel ophef rondom schrijver Pim Lammers. Na zijn benoeming als schrijver voor het gedicht van de Kinderboekenweek, kreeg hij zelfs doodsbedreigingen omdat hij in 2015 een verhaal publiceerde over kindermisbruik. Een religieuze actiegroep noemt hem “pedofiel”. De auteursvereniging PEN neemt het voor hem op. “Volstrekt onacceptabel dat schrijvers in hun veiligheid worden bedreigd.”