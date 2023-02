De overheid bekijkt of ze na Tihange 3 ook Tihange 1 langer kan openhouden om de bevoorrading te garanderen. Maar daardoor dreigen dan weer problemen te ontstaan met het elektriciteitsnet, zeker als daar ook nog de twee nieuwe gascentrales in Seraing en Les Awirs bijkomen. “Het is gewoon niet ernstig meer wat de overheid doet.”