Servisch parlementslid stapt op nadat video waarin hij porno kijkt op zitting viraal gaat

Zvonimir Stević, een Servisch parlementslid, heeft dinsdag ontslag genomen. In een video, die viraal is gegaan op socialemediaplatformen, is te zien hoe hij pornografische beelden bekeek op zijn telefoon tijdens verhitte debatten over de normalisering van de betrekkingen tussen Servië en Kosovo in het parlement vorige week. Dat heeft de Servische staatstelevisie bericht.