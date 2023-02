Welshe middenvelder Joe Allen (32) stopt als international: “Reis gedeeld met ongelooflijke mensen”

Allen droeg 74 keer het shirt van Wales, daarin trof hij twee keer raak. Nadat Gareth Bale vorige maand besliste om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen, zien de Welshmen nog een grote naam afscheid nemen.

“Spelen voor Wales is een grote passie en liefde in mijn leven geweest, ik heb enorm veel geluk gehad”, meldt de speler van Championship-club Swansea City. “Ik heb deze reis gedeeld met ongelooflijke mensen... Mijn familie, ploegmaats, staf en fans hebben het speciaal gemaakt en ik ben jullie allemaal enorm dankbaar. De steun van onze natie is inspirerend, en ik was enorm trots om het shirt te dragen... Zoveel onvergetelijke ervaringen. Helaas eisen tijd en blessures hun tol. Het is nu tijd voor mij om plaats te maken voor onze volgende generatie. De toekomst van het Welshe voetbal is rooskleurig.”

Op het WK in Qatar, de eerste WK-eindronde voor Wales sinds 1958, speelde de middenvelder zijn laatste interland, de met 0-3 verloren partij tegen Engeland. Wales strandde in Qatar in de groepsfase.

Allen nam met Wales ook deel aan de EK’s van 2016 en 2020. Op EURO 2016 was Wales verrassend halvefinalist, nadat het in de kwartfinales de Rode Duivels met 3-1 versloeg. De voormalige Liverpool- en Stoke City-speler werd toen opgenomen in het team van het toernooi. De Welshmen schopten het op EURO 2020 tot in de achtste finales.