Het waren al geen vrienden meer, nu veroorzaakt oorlog in Oekraïne ook oorlog tussen bandleden van Pink Floyd

Het waren al lang geen vrienden meer, maar nu lijkt ook een echte oorlog uitgebarsten tussen Pink Floyd-sterren Roger Waters en David Gilmour. De vrouw van Gilmour haalde op sociale media snoeihard uit naar Waters, nadat hij in een interview de andere bandleden de mantel uitveegde omdat ze de kant van Kiev kozen in de oorlog. En het is lang niet de eerste keer dat hij controverse veroorzaakt.