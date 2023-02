Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay hopen WK in 2030 te mogen organiseren: “De droom van alle Zuid-Amerikanen”

100 jaar na het allereerste WK voetbal in Uruguay willen huidig wereldkampioen Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay samen het voetbalcircus ontvangen in 2030. De vier landen dienden dinsdag officieel een bod daarvoor in bij de FIFA.

Tijdens een ceremonie bij de Argentijnse voetbalbond kregen de functionarissen van de vier landen gezelschap van Alejandro Dominguez, voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond (CONMEBOL). Hij hoopt dat de FIFA een “groots gebaar” naar de regio toe kan maken en haar toestaat het toernooi te organiseren.

“Het WK 2030 is niet zomaar een WK, het verdient een viering met erkenning voor 100 jaar,” zei Dominguez. “We zijn ervan overtuigd dat de FIFA de verplichting heeft om de herinnering te eren aan degenen die ons voorgingen en geloofden in grootsheid.”

“Droom van alle Zuid-Amerikanen”

Claudio Tapia, de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond, voegde daaraan toe: “Als wereldkampioenen voeren we deze lancering uit die de droom is van alle Zuid-Amerikanen. Niet alleen op de honderdste verjaardag van de eerste editie, maar vanwege de passie waarmee we het voetbal beleven.”

Na de eerste editie in Uruguay organiseerde Argentinië het WK in 1978 en Chili in 1962. Paraguay ontving het grootste voetbalcircus nog nooit.

Andere kandidaten zijn het duo Spanje-Portugal, die een gezamenlijke overeenkomst hebben ondertekend, en mogelijk ook Marokko en Saudi-Arabië. In 2024 neemt de FIFA een beslissing.