Amerikaanse marine deelt eerste beelden van Chinese spionageballon

De Amerikaanse marine heeft zondag de brokstukken van de Chinese ballon uit de Atlantische oceaan voor de kust van Myrtle Beach in Zuid-Carolina gehaald. Ze gebruikten daarvoor twee schepen en enkele onbemande onderwaterbootjes die verder onderzoek deden naar mogelijke gezonken onderdelen. De bergingsoperatie werd ook bijgestaan door een gespecialiseerd explosieventeam van de marine.

Volgens Amerikaanse functionarissen is de ballon ongeveer 60 meter groot en had het een laadvermogen dat vergelijkbaar is met dat van regionale vliegtuigen. De brokstukken lagen uiteindelijk verspreid over een afstand van 11 kilometer.

Het apparaat zal nu worden onderzocht om te zien waartoe het in staat was en of het inderdaad spionageapparatuur was. Volgens de Amerikaanse autoriteiten kan het ook voor waardevolle inzichten zorgen in de Chinese technologie. China heeft herhaaldelijk volgehouden de ballon “voor civiel gebruik” is en de VS is binnengekomen door overmacht. “Het was een ongeluk”, klinkt het. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Mao Ning, zei dinsdag dat Peking “resoluut zijn legitieme rechten en belangen” zal beschermen over de vernietiging van de ballon. Maro zei ook dat de ballon “aan China toebehoort”, meldde AP. “De ballon behoort niet toe aan de VS.”

De ontdekking van de ballon veroorzaakte een diplomatieke crisis, waarbij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken onmiddellijk een weekendtrip naar China afzegde vanwege de “onverantwoordelijke daad”.