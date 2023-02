Vijf Europese landen willen grootschalig PFAS-verbod

De vijf Europese landen presenteerden vorige maand aan ECHA een voorstel voor een Europees verbod op de productie, het gebruik, de verkoop en de import van zo’n 10.000 PFAS. Bedrijven zouden 1,5 tot maximaal 12 jaar tijd krijgen om alternatieven voor deze chemische stoffen te ontwikkelen. Volgens het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zal het voorstel “één van de meest omvangrijke chemische stoffenverboden ooit zijn in Europa”.

Ook directeur risicobeoordeling bij ECHA, Peter van der Zandt, spreekt in een mededeling over “een baanbrekend voorstel”. Bedoeling is dat de wetenschappelijke comités van het agentschap gaan evalueren hoe het voorstel de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid vermindert en wat de kostenbatenanalyse voor de samenleving zou zijn. Deze opinies worden overgemaakt aan de Europese Commissie, die naar verwachting in 2025 een formeel voorstel op tafel zou leggen.

Moeilijk af te breken

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die materialen bijvoorbeeld waterafstotend, vuilafstotend of warmtebestendig kunnen maken. Ze worden in tal van industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt, van textiel en cosmetica over mobiele telefoons en pizzadozen tot schoonmaakmiddelen en voedselverpakkingsmaterialen.

PFAS breken echter bijzonder moeilijk af en komen via allerhande wegen ook in het lichaam terecht. Indien hun aanwezigheid in bodem en water niet wordt beperkt, kunnen ze negatieve effecten veroorzaken voor mens en milieu. Die variëren naargelang het soort stof, maar ze zijn al onder meer in verband gebracht met kanker, verzwakte immuniteit en hormonale stoornissen. De autoriteiten van de vijf landen ramen dat er de komende dertig jaar zo’n 4,4 miljoen ton PFAS in het milieu zouden belanden indien er geen actie wordt ondernomen. (belga)