Joël (74) verloor zijn vriendin door seriemoordenaar Du Lion, en werd daarna jarenlang zelf verdacht: “Hij heeft Ariane en mijn geluk afgepakt”

Door de moord op Ariane Mazijn verloor cafébaas Joël L.T. de liefde van zijn leven. Hij trof zijn vermoorde vriendin gruwelijk toegetakeld aan op hun appartement. Daarna was hij jarenlang onterecht de hoofdverdachte van de moord, zowel bij de speurders áls bij de ouders van Ariane. In de assisenzaal getuigde hij over de enorme impact daarvan op zijn leven. “Du Lion heeft mijn geluk afgepakt.”