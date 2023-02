Naast voetballer ook straatracer: voormalig JPL-speler Jean-Luc Dompé maakt het bont in Duitsland en vlucht weg na auto-ongeval

Kent u Jean-Luc Dompé nog? De 27-jarige Franse flankaanvaller speelde in het verleden in ons land bij STVV, Eupen, Standard, AA Gent en Zulte Waregem, maar verkaste afgelopen zomer naar Hamburg in de Duitse tweede klasse. Daar laat hij zich niet enkel op, maar ook naast het veld opmerken…

BILD en het plaatselijke Hamburger Abendblatt berichten dinsdag over een zwaar ongeval maandagavond na een illegale straatrace in de Hamburgse wijk St. Pauli. Daarbij zou al zeker oude bekende Jean-Luc Dompé betrokken zijn. De 27-jarige Fransman knalde met een zwarte BMW M3 tegen een bushokje, zou daarbij een blessure aan zijn hand opgelopen hebben en zou vervolgens gevlucht zijn van de aangerichte ravage in de Hafenstraße.

Naar verluidt werd hij meteen na het ongeval opgepikt door een gele Mercedes AMG, de andere auto die deel uitmaakte van de vermeende straatrace. Volgens de Duitse informatie staat die wagen ingeschreven op naam van William Mikelbrencis, een ploegmakker en landgenoot van Dompé bij Hamburg. Al zou de 18-jarige Fransman zelf wel niet achter het stuur van het voertuig in kwestie gezeten hebben, meldt BILD.

Eventuele sanctie van Hamburg

De Duitse club is intussen ook met een statement naar buiten gekomen. “HSV kan bevestigen dat één van onze spelers maandagavond betrokken is geweest bij een auto-ongeluk, waarbij gelukkig geen gewonden zijn gevallen. Voor zover de club weet, was een andere speler passagier in een ander voertuig in de buurt van het ongeluk. HSV is bezig met een interne heroverweging met de spelers”, klinkt het.

Voor Dompé zou een eventuele sanctie een domper zijn, want op sportief vlak is hij absoluut niet slecht bezig in het noorden van Duitsland. In competitieverband was Dompé in 13 matchen al goed voor 1 goal en zeven assists.