Politieagente zwaargewond na klappen op het hoofd in Brussels cellencomplex

In het cellencomplex van de Brusselse lokale politie in de Koningsstraat is dinsdagnamiddag een jonge politieagente zwaargewond geraakt toen een arrestant zich hardhandig verzette. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie en het parket. De agente is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident deed zich tussen 16.30 uur en 17.00 uur voor toen de politie een gearresteerde persoon binnenbracht in het cellencomplex, zegt politiewoordvoerder Ilse Van de keere: “Die persoon verzette zich hardhandig tegen zijn opsluiting en heeft onze collega zware klappen toegediend. Er is een MUG-team ter plaatse gekomen en zij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.”

De korpschef van de Brusselse lokale politie hoofdcommissaris Michel Goovaerts is ook naar het ziekenhuis gegaan om daar de familie van de agente op te vangen, aldus nog de politiewoordvoerder. “Ons stressteam is ook ingeschakeld om de collega’s op te vangen die daar nood aan hebben.” Het Brusselse parket is op de hoogte gebracht van het incident maar geeft pas morgen/woensdag meer commentaar over de feiten en het onderzoek.