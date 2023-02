Meer dan 1.800 gevallen van agressie tegen treinpersoneel in 2022

Dat blijkt uit cijfers die kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) opvroeg bij federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). De NMBS klaagt al jaren over de toenemende agressie tegen treinpersoneel. In 2022 zorgde het overigens voor 8.492 arbeidsongeschiktheidsdagen, wat overeenkomt met de jaarlijkse arbeidsduur van 33 voltijdse medewerkers.

In Luik legde het boordpersoneel van enkele treinen op maandag nog het werk neer na opnieuw een geval van agressie ten opzichte van één van hun collega’s. In een resolutie bepleit N-VA onder meer een andere invulling van veiligheidsdienst Securail. Die interne beveiligingsdienst van de NMBS moet beter communiceren met de Spoorwegpolitie zodat efficiënter en kordater kan worden opgetreden. Daarnaast vraagt N-VA om extra veiligheidsagenten op treinen en in stations en om de veiligheidsagenten meer mogelijkheden te bieden om weerspannige personen te boeien in afwachting van de komst van de politie. Om discussies achteraf te vermijden zouden Securail-agenten moeten worden uitgerust met bodycams. (agg)