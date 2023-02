Burgemeester heeft glaasje te veel op: “Maar ik heb controle niet willen omzeilen”

De alcoholcontrole vond plaats aan de Tervuursesteenweg, aan het commissariaat van de verkeerspost Bertem, vlak bij de op- en afritten naar de E40. De alcoholcontrole is er goed zichtbaar van in de verte. Toen burgemeester Joël Vander Elst de controle opmerkte sloeg hij volgens onze informatie plots een smal zijstraatje in. Vermoedelijk wilde hij zo de controle omzeilen, maar dat ontkent de burgemeester zelf met klem. Vander Elst werd aan de kant gezet en moest blazen. Het resultaat was 0,33 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht. Dat komt ongeveer overeen met drie tot zeven biertjes voor een man. Vander Elst moest onmiddellijk zijn auto aan de kant zetten en zijn rijbewijs werd voor drie uur ingetrokken. Een boete volgt wellicht nog.

De burgemeester geeft toe dat hij een fout maakte: “Ik kwam van mijn vader in het ziekenhuis en had twee Duvels gedronken. Dat was duidelijk te veel. Maar ik heb de controle nooit uit de weg willen gaan.”

(red)