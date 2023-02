“Bewoner commercieel rusthuis betaalt tot 3.300 euro per jaar te veel”

In theorie mogen rusthuizen op de zorg geen winst maken. Maar volgens Vooruit, dat op Vlaams niveau in de oppositie zit, is dat vandaag net wel het geval. De partij heeft de financiële inspectierapporten van de grootste commerciële groepen ingekeken. Daaruit blijkt volgens Vlaams parlementslid Hannes Anaf dat er via allerlei omwegen wel winst wordt gemaakt op de zorg.

Zo rekenen Armonea en Orpea, waarvan er volledige gegevens van 2020 zijn, per woonzorgcentrum een management fee aan. Dat geldt als een jaarlijkse vergoeding aan het hoofdkantoor, maar volgens Vooruit staan daar “geen bewezen diensten” tegenover.

Bij Orpea, dat in ons land 80 instellingen uitbaat, ging dat om 3,6 miljoen euro aan management fees, of omgerekend 1.750 euro per bewoner. Armonea, dat in ons land 85 rusthuizen en groepen van assistentiewoningen heeft, liet op die manier in 2020 bijna 14 miljoen euro van de Vlaamse instellingen naar het moederbedrijf vloeien. Al had dat volgens het bedrijf zelf te maken met de kosten voor de overname door de Franse groep Colisée.

Ook Orpea ontkent dat dit om winst gaat. Maar voor Anaf is de conclusie duidelijk. “Wie in zo’n commercieel woonzorgcentrum woont, betaalt te veel”, zegt hij. “De dagprijs is er gemiddeld hoger dan in de andere vormen. Tegenover de OCMW-woonzorgcentra scheelt dat zelfs 3.300 euro per jaar. Terwijl de financiële inspectieverslagen nu duidelijk maken dat minstens een deel daarvan naar de winsten gaat.”

Rode cijfers

Tegelijk laten de inspectieverslagen zien dat veel commerciële rusthuizen in slechte papieren zitten. Dat is bij uitstek het geval voor de Franse groep Orpea. Die had volgens Vooruit in 2020 een tekort van 127 miljoen op haar bedrijfskapitaal, en intussen is de situatie daar nog meer verslechterd.

Het moederbedrijf van Orpea is in Frankrijk in een schandaal terechtgekomen, na publicatie van getuigenissen over schrijnende toestanden. De Franse overheid houdt het bedrijf nu voorlopig recht, maar over de Belgische afdeling is veel onzekerheid. Volgende week vindt daar een bijzondere ondernemingsraad plaats. De verwachting is dat er een stevige herstructurering op komst is.

Ook Armonea zit volgens de inspectieverslagen in de rode cijfers, maar dat is volgens CEO Guido Perremans intussen verleden tijd. “We zijn de schulden uit het verleden nu volop aan het wegwerken”, zegt hij. “Vandaag gaat het goed met Armonea.”

Crisismanager

Voor Hannes Anaf is dit zorgwekkend genoeg om in te grijpen. “Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid deze inspectieverslagen wel heeft, maar er niks mee doet”, zegt hij. “Dit is een zorgwekkende situatie. Internationale groepen zuigen de Vlaamse woonzorgcentra leeg. Wat als zij straks de deuren moeten sluiten? Waar moeten de bewoners dan naartoe?”

Hij vraagt de Vlaamse regering om een crisismanager aan te stellen, om zo deze situatie van nabij op te volgen. “En gezien de concrete problemen bij Orpea stellen we voor om die groep onder curatele te plaatsen. Zo kunnen de bewoners beschermd worden tegen een mogelijk faillissement.”

