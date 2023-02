Penalty lukt niet, volley paar seconden later wél: AZ vliegt tegen Utrecht na verlengingen uit de Nederlandse beker

In de achtste finales van de KNVB Beker, de Beker van Nederland, heeft Utrecht met 1-2 gewonnen bij AZ. Othman Boussaid was belangrijk voor Utrecht met een assist.

AZ, dat knap tweede staat in de Eredivisie, had het lastig tegen Utrecht, nummer zeven in het klassement. Tien minuten na rust zorgde Viergever (58.) met een afgedwaalde voorzet voor de 0-1. Assist voor het doelpunt kwam op naam van Othman Boussaid, een jeugdproduct van Lierse. AZ kwam nog opzetten en versierde vlak voor tijd nog een strafschop na een lichte overtreding. Jesper Karlsson zag zijn bal echter gered worden door Utrecht-doelman Barkas. Enkele seconden later kwam de bal weer voor doel en dit keer knalde Karlsson (86.) wel binnen. Na enkele minuten in de eerste verlenging zette invaller Maeda (93.) Utrecht weer op voorsprong. AZ kwam dit keer niet langszij.

Utrecht plaatst zich zo voor de kwartfinales van de KNVB beker. In 2016 en 2020 speelde Utrecht de finale, maar verloor het die telkens. Hun laatste bekerwinst dateert van 2004. AZ won de beker voor het laatst in 2013. Daarna verloor het in 2017 en 2018 de finale.

