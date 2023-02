Argentinië-killer rekent met Al Hilal nu ook af met Flamengo in halve finale WK voor Clubs, woensdag komt Real Madrid in actie

Al Hilal heeft zich in het Marokkaanse Tanger verzekerd van de finale op het WK voor Clubs. In de halve finale rekende het Saudische team af met het Braziliaanse Flamengo: 2-3.

Twee doelpunten van Al Hilal werden getekend door Salem Al-Dawsari. U weet wel, de man die op het voorbije WK voetbal de winning goal scoorde voor Saudi-Arabië tegen latere wereldkampioen Argentinië.

Al Hilal, de winnaar van de Aziatische Champions League en Saudische recordkampioen, weet woensdagavond tegen wie het zal spelen in de finale van het WK voor Clubs: het Egyptische Al Ahly of Real Madrid.

Al-Hilal is de derde Aziatische club die zich voor een WK-finale weet te plaatsen. In 2016 lukte dat het Japanse Kashima Antlers, in 2018 Al Ain uit Abu Dhabi. De Aziatische clubs doen zo beter dan de Afrikaanse, die twee keer (Mazembe in 2010 en Raja Cassablanca in 2013) het traditionele Europees-Zuid-Amerikaanse feestje wisten te verstoren. De titel ging uiteindelijk wel telkens naar de Europese of Zuid-Amerikaanse deelnemer.

De uithaal van Al-Dawsari op het WK:

