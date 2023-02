De officiële dodentol na de reeks zware aardbevingen in Turkije en Syrië blijft minuut na minuut stijgen. Het ijskoude weer en de sneeuw bemoeilijken de reddingswerken. En de hulpverlening – zeker in ­Syrië – komt heel traag op gang. Dat merkt ook Atilla, een Belg die in Turkije was op het moment van de beving.