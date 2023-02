Komt Zelenski donderdag naar Brussel, en welke veiligheidsmaatregelen brengt dat met zich mee? “Wat een gezichtsverlies zou dat zijn als hem in ons land iets overkomt”

Dat de politie niets aan het toeval zal overlaten met de komst van de Oekraïense president Zelenski naar de Europese top in Brussel, staat buiten kijf. “Wat een gezichtsverlies zou dat wel niet zijn mocht de president in ons land omgelegd worden, terwijl hij in Kiev al een jaar tussen de vliegende bommen zit”, klinkt het in veiligheidsmiddens. Wat die maatregelen precies inhouden, is en blijft wel top secret.

“Van zodra er ook maar de minste info uitlekt, kan ons veiligheidsplan de vuilnisbak in.” Een woordvoerder van het OCAD, het orgaan dat in ons land de terroristische dreiging in kaart brengt en evalueert, is duidelijk. Over de precieze veiligheidsmaatregelen voor de komst van president Zelenski kan ze onmogelijk uitweiden. Eenzelfde geluid krijgen we te horen bij het nationaal crisiscentrum dat het dreigingsniveau - er zijn er vier in totaal- bepaalt en daar de nodige maatregelen aan koppelt. ‘Neen, sorry, daar kunnen we niets over zeggen”, klinkt het bij een woordvoerder van het nationaal crisiscentrum.

Iedereen houdt de lippen stijf op elkaar, maar dat er veiligheidsmaatregelen genomen worden is evident. Al is het niet helemaal zeker of die vergelijkbaar zijn met de komst van de Amerikaanse presidenten Trump en Biden. Toen werden zelfs vuilnisbakken in de straten toegeplakt. Beiden presidenten hadden zelf ook een hele batterij aan veiligheidspersoneel bij, wellicht is dat iets minder het geval bij Zelenski. Naar alle waarschijnlijkheid zal de president in buurland Polen het vliegtuig opstappen en richting ons land vliegen. Melsbroek lijkt de meest voor de hand liggende luchthaven om te landen.

Bij een Europese top, waarop de president aanwezig zal zijn, wordt standaard een grote politiemacht ingezet. Tunnels in de omgeving van de Europese wijk worden dan afgesloten. Met de komst van Zelenski zal dit niet anders zijn en wellicht zal die zogenaamde perimeter nog wat uitgebreid worden. Voor de veiligheid van de president zullen naar vermoedelijk ook scherpschutters worden opgetrommeld, maar dat wil niemand bevestigen. “Men zal zeker niets aan het toeval overlaten. Wat een gezichtsverlies zou dat wel niet zijn als Zelenski in ons land iets overkomt terwijl hij net een jaar in oorlogsgebied heeft gezeten”, klinkt het.

Naar verluidt krijgen politiemensen pas last minute precieze informatie doorgespeeld, net om het risico op eventuele lekken te vermijden.

Ondertussen gaan er stemmen op dat Zelenski misschien helemaal niet meer zal komen. Het was namelijk niet de bedoeling dat zijn komst zou uitlekken. Het kabinet van Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, zit er serieus mee verveeld. Zelenski gaf recent op een persconferentie nog te kennen dat een eventueel bezoek altijd grote risico’s inhoudt. Het zou voor Zelenski pas de tweede maal zijn dat hij zijn land verlaat sinds het begin van de Russische invasie een jaar geleden.