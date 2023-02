“Geen nieuwe coronavarianten in China sinds einde ‘zero Covid’-beleid”

Het einde van het strikte ‘zero Covid’-beleid in China eind vorig jaar heeft niet meteen geleid tot het opduiken van nieuwe varianten van het coronavirus. Dat staat in een studie die woensdag werd gepubliceerd in het gezaghebbende vakblad The Lancet.

Nadat de strikte coronamaatregelen begin december waren opgeheven in China, kende het land een golf van besmettingen. Dat deed vrezen dat het dichtstbevolkte land ter wereld een broeihaard zou worden voor nieuwe virusstammen die besmettelijker of ziekmakender zouden zijn. Heel wat landen, waaronder België, voerden meteen maatregelen in voor reizigers uit China.

Maar volgens de in The Lancet gepubliceerde studie, waarbij Chinese onderzoekers 413 virusstalen uit Peking analyseerden, “is er geen enkel bewijs dat er nieuwe varianten zouden zijn opgedoken” tijdens de geanalyseerde periode (midden november tot 20 december). Meer dan 90 procent van de gevallen waren omikronvarianten (voornamelijk BF.7, en ook BA5.2) die al aanwezig waren in China, en die in westerse landen al voorbijgestoken zijn door andere varianten.

“Onze analyse duidt erop dat twee al gekende subvarianten van omikron de voornaamste drijvers waren van de besmettingsgolf in Peking, en waarschijnlijk bij uitbreiding in heel China”, aldus viroloog George Gao, medeauteur van de studie.

Bedenking

Enkele Zuid-Afrikaanse wetenschappers, die niet bij de studie betrokken waren, wijzen er wel op dat de geanalyseerde periode maar enkele weken na de opheffing van het ‘zero Covid’-beleid omvat. “Indien er nieuwe varianten zijn opgedoken tijdens de golf, is deze studie wellicht te oud om die te kunnen ontdekken”, schrijven Wolfgang Preiser en Tongai Maponga in een commentaarstuk in The Lancet.