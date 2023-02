Nederlands reddingsteam haalt zes mensen levend onder puin vandaan in Turkije

Een Nederlands zoek- en reddingsteam heeft de voorbije uren zes mensen levend onder het puin vandaan gehaald in het rampgebied in Turkije. Dat heeft een woordvoerder van het USAR-team, dat een basiskamp heeft opgezet vlakbij de stad Hatay, gezegd.

Elk van de vier reddingsgroepen van het USAR-team (Alpha, Bravo, Charlie en Delta) heeft minstens één persoon gered, aldus een woordvoerder. “In de loop van de nacht hebben de reddingsploegen elkaar afgelost. Er is de hele nacht doorgezocht, en ook nu zijn we in het gebied aan het werk”, klonk het.

Op beelden van de reddingsacties van het team is onder meer te zien dat een vrouw, ondersteund door twee reddingswerkers, uit een ingestort pand wordt gehaald. “In de loop van de nacht hebben de reddingsploegen elkaar afgelost”, aldus een woordvoerder. “Er is de hele nacht doorgezocht, en ook nu zijn we in het gebied aan het werk” Het krijgt team volgens de woordvoerder veel waardering van de lokale bevolking op straat, volgens hem ervaren ze “veel steun en troost”.

Het Nederlandse USAR-team vertrok maandagavond vanuit Eindhoven naar het Turkse Adana, en zette dinsdag een basiskamp op in het rampgebied. Het team bestaat uit medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten, en Defensie die daar speciaal voor getraind zijn. Ook zijn er acht reddingshonden. De vier reddingsgroepen werken 24 uur per dag, zeven dagen per week in wisselende diensten. Als twee reddingsgroepen bezig zijn, kunnen de andere twee rusten en eten. De honden zijn getraind om signalen op te pikken van levende mensen.