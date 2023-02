Vandenbroucke verdedigt trage Belgische hulp aan Turkije: “Maar enkele EU-landen kunnen dit soort veldhospitaal sturen”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft er vertrouwen in dat de Turkse autoriteiten het veldhospitaal zullen aanvaarden dat ons land wil sturen om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving. “Uit overleg blijkt dat ze het willen aanvaarden, maar een officiële bevestiging heb ik nog niet. Maar daar wachten we niet op om ons voor te bereiden”, zei hij op Radio 1.

De FOD Buitenlandse Zaken meldde dinsdagavond al dat België in Turkije een veldhospitaal gaat oprichten en bemannen, om de druk op de Turkse ziekenhuizen te verlichten. “Dit is geen klein bier, dit is een echt ziekenhuis”, zei Vandenbroucke. “Er moeten minstens 100 personen per dag kunnen worden verzorgd, ‘s nachts moeten er ook 20 mensen kunnen verblijven. Er komt een moeder-en-kindafdeling, en er zullen operaties kunnen worden uitgevoerd.”

Volgens Vandenbroucke wil België hulp sturen die “op langere termijn noodzakelijk is”. “Alleszins twee weken, mogelijk nog langer, afhankelijk van hoe de situatie ter plaatse evolueert.” Vandenbroucke noemde het een juiste vaststelling dat een en ander sneller zou moeten kunnen, maar benadrukte dat België een “slimme” keuze maakt. “Maar enkele EU-landen kunnen dit soort veldhospitaal sturen”, benadrukte hij.

Woensdagmiddag vertrekt vanop de militaire luchthaven van Melsbroek een verkenningsteam van acht mensen naar het Turkse Incirlik, om er ter plaatse een goede plaats te zoeken voor het veldhospitaal. Daar zal onder meer dokter Gerlant van Berlaer (UZ Brussel) deel van uitmaken. “Dat team zal alles mee hebben en zelfbedruipend zijn, want het is niet de bedoeling dat ze daar nog mensen moeten gaan lastigvallen”, aldus Vandenbroucke. Tegen het weekend moet de opbouw van het veldhospitaal beginnen, zodat het ten laatste volgende week donderdag operationeel is.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez zal later vandaag bekendmaken welke hulp ons land biedt aan Syrië, dat deze week door dezelfde aardbeving getroffen werd, maar dat door de burgeroorlog in het land veel minder toegankelijk is dan Turkije.