Vlaamse skiër (26) komt om het leven na zwaar ongeval in Oostenrijk

Een 26-jarige man uit Knokke-Heist is dinsdag om het leven bij een ski-ongeluk in het Oostenrijkse Tirol. Dat bevestigt zijn familie aan onze redactie. Toen de skiër een zwarte piste in het skigebied Zillertal Arena afdaalde, ging het mis. De man maakte een zware val, en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer uit Knokke-Heist is een bekend gezicht in Knokke-Heist. De man was met een gezelschap van negen vrienden gaan skiën in Oostenrijk. “Dat deden we echt al jaren. Sinds we kinderen waren, zelfs”, vertelt een vriend van de man.

Dinsdag omstreeks 11.40 uur ging het echter mis, toen de man samen met enkele vrienden een zwarte piste afdaalde ter hoogte van Wiesenalm in Zillertal Arena, een skigebied in Tirol. Ter hoogte van de Astner-brug ging het fout. “Het ging om een gevaarlijk punt, maar onze vriend was helemaal niet roekeloos of haalde geen hoge snelheid. Net na de brug kwam er plots een enorm steil stuk. Door het bruggetje zag je niet hoe gevaarlijk het daar naar beneden ging. Verschillende mensen zijn daar toen gevallen, ik bijna ook.”

Toen het slachtoffer niet volgde tijdens de verdere afdaling, rook zijn vriend onraad. “We dachten eerst dat hij een verkeerde afslag had genomen. Ik ben toen terug gegaan. Het eerste wat ik zag, is dat ze hem aan het reanimeren waren.”

De man maakte waarschijnlijk een onfortuinlijke val, en bleef roerloos naast de piste liggen in de diepe sneeuw. Over de omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid. Er werd nog een reddingsactie op touw gezet, maar alle hulp kwam te laat en de jongeman overleed ter plaatse.

De ouders van de man zijn ook ter plaatse in Oostenrijk. “Onze vriend was een ervaren skiër die alle voorzorgen nam”, aldus de vriend. “Hij droeg een helm en was voorzichtig. Dit is verschrikkelijk.”

Ook de FOD Buitenlandse Zaken is op de hoogte van het ongeval. “We zijn op de hoogte gesteld van het overlijden van een Belg in Oostenrijk. Onze ambassade in Wenen staat in contact met de plaatselijke autoriteiten”, aldus een woordvoerder.