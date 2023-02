Milan-Belgen hebben er een concurrent bij: Zlatan Ibrahimovic (41) werkt na acht maanden blessureleed volledige groepstraining af

Zlatan Ibrahimovic heeft dinsdag voor het eerst in acht maanden een volledige groepstraining meegedaan bij AC Milan. De 41-jarige Zweedse steraanvaller zit in de laatste fase van zijn revalidatie van een zware knieblessure.

Milan deelde dinsdag trainingsbeelden en daarop was te zien dat Ibrahimovic er tussen liep. “Na een lange duistere periode is er weer licht aan het einde van de tunnel voor AC Milan. De terugkeer van Zlatan Ibrahimovic is eindelijk weer eens positief nieuws tijdens de sportieve crisis”, schrijft de bekende Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van de laatste zeven wedstrijden kon Milan er geen enkele winnen. En ook de Belgen - Charles De Ketelaere, Divock Origi, Aster Vranckx en Alexis Saelemaekers - kunnen het tij niet keren. Onze landgenoten zitten de laatste tijd zelfs meer en meer op de bank. Afgelopen weekend mocht Origi wel eens starten, maar bleef De Ketelaere 90 minuten op de bank in de Milanese derby. Coach Stefano Pioli is duidelijk zoekende.

“De terugkeer van Zlatan heeft een belangrijk psychologisch effect op de ploeg”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Een belangrijke stap voor AC Milan, dat zich wanhopig aan zijn totem moet vastklampen. Milan heeft zijn leider terug en ze hebben hem nog nooit zo gemist als nu.”

Komende vrijdag spelen de Rossoneri thuis tegen Torino. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Ibrahimovic dit weekend al speelminuten zal maken. Vermoedelijk heeft hij nog iets meer groepstrainingen nodig om volledig wedstrijdfit te zijn.