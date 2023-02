Bijzonder ijverige specht stouwt muren van huis vol met duizenden eikels: “Tot de derde verdieping”

Het gezin had al een tijdje last van de vogel, die veel schade aanrichtte door gaten in de muren van hun woning te tikken om daar vervolgens zijn verzameling eikels op te slaan. De Amerikaanse ongediertebestrijder Nick Castro werd ter plaatse geroepen. Toen hij een muur openbrak, werd hij overspoeld door een lading eikels. “Ze bleven maar komen en komen”, aldus Castro bij The Dodo. “Ze waren tot de derde verdieping opgestapeld in de holle muur.”

Volgens Castro bracht de vogel de eikels binnen door de schoorsteen, waar hij vervolgens gaten in de muren tikte. Finaal werd er 320 kilogram eikels uit de muur gehaald, goed voor acht volle vuilniszakken.

© Nick’s Extreme Pest Control

© Nick’s Extreme Pest Control

© Nick’s Extreme Pest Control

© Nick’s Extreme Pest Control