VIDEO. Dries Mertens en Kat Kerkhofs aan de slag in hulpcentrum voor Turkse aardbeving

Rode Duivel Dries Mertens meldde zich woensdag, samen met zijn echtgenote Kat Kerkhofs, in het NEF Stadium van zijn Turkse voetbalclub Galatasaray om er de handen uit de mouwen te steken in het hulpcentrum dat werd opgericht voor de slachtoffers van de aardbevingen.

De Turkse club Galatasaray plaatste foto’s op hun Instagrampagina waarop Mertens en Kerkhofs te zien zijn terwijl ze met dozen sleuren in het hulpcentrum van de club. Dat hulpcentrum werd bijna onmiddellijk na de aardbevingen in Turkije en Syrië van de nacht van zondag op maandag geopend op de parking van de club. Omwonenden kunnen er voedsel en andere goederen afgeven voor de slachtoffers in het rampgebied. Woensdagochtend stond de teller er al op minstens 18 gevulde vrachtwagens die richting het getroffen gebied konden vertrekken.

Mertens, die voordien jarenlang bij SSC Napoli speelde, tekende in augustus 2022 een jaarcontract bij de Turkse club en verhuisde dan ook naar Istanboel. Zondagavond zorgde Mertens nog voor de overwinning tegen landskampioen Trabzonspor.

