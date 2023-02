Staking tegen pensioenplannen van Franse regering in meeste raffinaderijen van TotalEnergies

Het personeel van TotalEnergies in de meeste raffinaderijen op Franse bodem blijft woensdag staken tegen de pensioenplannen van de Franse regering. Dat meldt vakbond CGT.

In het brandstofdepot nabij Duinkerke ging de volledige ochtendploeg niet aan de slag. Bij de raffinaderij nabij Le Havre staakt 56 procent van het personeel, in Donges en Feyzin is dat 70 tot 80 procent. Volgens Eric Sellini, verantwoordelijke van CGT bij de Franse olie- en gasreus, wordt de belevering van brandstoffen vanuit de raffinaderijen richting depots stilgelegd.

Het gaat om een tweedaagse actie. De eerste actiedag dinsdag viel samen met de de derde nationale, interprofessionele actiedag van de verschillende Franse vakbonden. De pensioenhervorming wordt beschouwd als een van de speerpunten van de Franse president Emmanuel Macron. De vakbonden vinden de plannen echter onrechtvaardig en brutaal. De regering wil de pensioenleeftijd geleidelijk verhogen van 62 naar 64 jaar.

CGT mikte met de actie bij TotalEnergies initieel op een stillegging van de brandstofproductie. Het personeel was daartoe niet bereid en wilde een verlengbare staking, vooraleer over te gaan tot hardere acties. Volgens vakbondsman Sellini is donderdag een vergadering gepland bij de oliesectie van CGT, uitgebreid met de afdelingen uit de farma. Ze bekijken er een uitbreiding van de acties naar andere sectoren.

TotalEnergies maakte woensdag de jaarcijfers van 2022 bekend. Het bedrijf boekte een recordwinst van 20,5 miljard euro, met dank aan duur aardgas en dure olie.