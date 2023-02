Al 12 jaar worden Eddy en Maria geconfronteerd met misselijkmakende ‘lijkgeur’: “Het blijft maar duren”

Het gemeentebestuur van Olen heeft vorige maand 33 klachten ontvangen rond geurhinder, wellicht veroorzaakt door bedrijven op de industriezone in Hoogbuul. Eddy De Busser en Maria Wouters wonen op de Geelseweg en worden al ruim 12 jaar geregeld geconfronteerd met wat zij een misselijkmakende lijkengeur noemen. “Eind vorig jaar ging het even wat beter, maar sinds de voorbije maand is het weer van dat.”

Eddy De Busser heeft onlangs een studie gemaakt rond 12 jaar stankoverlast en die doorgestuurd naar onder meer het schepencollege van Olen, gouverneur Cathy Berx en minister Zuhal Demir (N-VA). Het is voorlopig nog wachten op reacties. “Wij zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer mensen hinder ondervinden dan diegenen die vorige maand de moeite hebben gedaan om een klacht te formuleren”, zegt Maria Wouters. “Dit blijft maar duren en er zijn mensen die niet meer reageren omdat ze denken dat het toch niet helpt. Wij willen net wel op die nagel blijven kloppen.”

Volgens Maria Wouters gaat het om een geur die je doet kokhalzen. “Met zuidwestenwind stinkt het niet alleen op de Geelseweg, maar ook in al de aanpalende straten”, merkt ze. Burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) treedt de klagers bij. “De knop op onze website om geurhinder door de industrie te melden, wordt geregeld gebruikt. Als ik in de omgeving Hoogbuul passeer met de fiets, heb ik de geur ook al meermaals waargenomen. Dit is niet iets dat je urenlang wil ruiken.”

“De voorbije jaren zijn al meerdere plaatsbezoeken geweest door de milieu-inspectie. Er zijn studies uitgevoerd en maatregelen genomen, maar de problemen zijn niet opgelost. Naar aanleiding van de nieuwe klachten, moet er opnieuw overleg met de inspectiediensten komen.”

Proliver

Op het industrieterrein ligt een handvol bedrijven op een zakdoek van elkaar die mogelijk geuroverlast kunnen veroorzaken. Een naam die steeds terugkomt, is Proliver. Dat bedrijf produceert onder meer kippeneiwitpoeders, dat is een product dat de basis vormt voor instant-soepen. Er wordt onder meer gewerkt met karkassen van kippen.

“Proliver kwam eind 2020 in beeld toen er bij de start van verbouwingen enkele weken meer geuremissie was”, zegt woordvoerder Constant Vanneste. “Tijdens deze verbouwingen en in overleg met milieu-inspectie werd er vorig jaar heel wat geïnvesteerd. Tot op heden konden we geen eenduidige link leggen tussen de meldingen en onze activiteiten. Soms zijn er ook meldingen als we geen productie hebben.” (Lees verder onder de foto)

Proliver wijst op de investeringen die werden gedaan en verwelkomt controles. — © Marc Peeters

De productielucht bij Proliver wordt volgens het bedrijf sinds vorig jaar nabehandeld in een biofilter. “We volgen de goede werking van de installaties maandelijks op met een externe geurdeskundige, zo willen we de vinger aan de pols blijven houden. We hebben ook geen problemen met onaangekondigde controles”, klinkt het.

De buren verdenken eveneens Oleki als mogelijke veroorzaker van geurhinder. Deze onderneming werkt met slachtafval. Het bedrijf wenste niet in te gaan op vragen over de nieuwe golf van geuroverlast in de buurt. Ook een waterzuiveringsinstallatie die door meerdere bedrijven wordt gebruikt, is een mogelijke verdachte.

Het geloof in de bevoegde instanties staat in Olen ondertussen op een laag pitje. “In het verleden hebben de bedrijven maar al te vaak de zwarte piet naar elkaar doorgeschoven”, weet Maria Wouters. “Als er overlast is en je doet een melding bij de milieu-inspectie, gaat er altijd wat tijd overheen voor iemand komt ruiken. Vaak is de situatie dan alweer anders. Efficiënt is dat allemaal niet.”

Uitbreiding

Vorig jaar heeft Proliver nog een uitbreiding van de afgeleverde vergunning aangevraagd en gekregen. “Als gemeente hadden we in dit dossier een negatief advies afgeleverd door het aanslepende probleem met geuroverlast, maar de provincie besliste om de uitbreiding toch toe te staan”, weet burgemeester Bouquillon. “We hebben ook de provincie in kennis gesteld van de wederkerende problematiek.”

“Maak het systeem om meldingen van overlast te doen nog wat eenvoudiger”, vraagt Maria Wouters. “Nu remt het zeker mensen af en klachten die niet gedaan worden, zijn er officieel niet en worden niet mee in overweging genomen. We hebben al meermaals vastgesteld dat productie van zowel Oleki als Proliver zelfs bij zuidwestenwind kan zonder stankhinder. We zouden dit graag altijd zo zien. Het tuinfeest voor onze vijftigste huwelijksverjaardag hebben we voorlopig toch maar on hold gezet.”