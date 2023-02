Vijf doden na gasexplosie in Rusland, zes personen vermist

© via REUTERS

Bij een gasexplosie in een woongebouw in Toela, zo’n tweehonderd kilometer ten zuiden van Moskou, zijn dinsdagavond zeker vijf mensen om het leven gekomen. Zes anderen zijn nog steeds vermist, zo meldt het Russische persagentschap Tass. Aan de basis van de ontploffing zou een gaslek liggen. Een gebouw van vijf verdiepen zakte gedeeltelijk in.