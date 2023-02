Opnieuw minder vacatures

Het aantal vacatures is in januari opnieuw gedaald, maar blijft wel op een hoog niveau. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.

In januari werden 31.404 vacatures gemeld aan de VDAB. Dat is een daling met 9,4 procent in vergelijking met januari vorig jaar. Het is de zevende maand op rij dat het aantal vacatures daalt.

VDAB nuanceert de daling. Er wordt vergeleken met uitzonderlijk hoge cijfers vorig jaar. Het aantal gemelde vacatures blijft nog altijd hoger dan de aantallen in de januarimaanden van 2021 en de jaren daarvoor.