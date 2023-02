Voetgangster (57) bezweken aan verwondingen na aanrijding

De 57-jarige vrouw uit Genk die maandagavond werd aangereden in Winterslag is overleden. De voetgangster werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht na het ongeval op het kruispunt van de Nieuwe Kuilenweg en de Vennestraat.

De aanrijding gebeurde maandagavond rond 18.30 uur. De vrouw werd gegrepen door auto toen ze de Nieuwe Kuilenweg overstak vlakbij het Grieks restaurant Pyrgos in de Vennestraat. De toestand van de Genkse was zorgwekkend. In de nacht van dinsdag op woensdag is het slachtoffer overleden.

(siol, maw, cn)