Terreurverdachte uit Vilvoorde krijgt in beroep vrijspraak voor terrorisme, na veroordeling tot 4 jaar cel in eerste aanleg

Een jonge vrouw uit Vilvoorde is door het Brusselse hof van beroep vrijgesproken voor terrorisme, nadat ze in eerste aanleg nog veroordeeld werd tot een effectieve celstraf van 4 jaar voor de deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. De jonge moslima trok op 17-jarige leeftijd naar Syrië, waar ze huwde met een Syriëstrijder. In 2020 keerde ze terug naar ons land, samen met haar kinderen.

Nourah F. kwam in haar jeugd in contact met Sharia4Belgium-kopstuk Houssien Elouassaki, waarna ze op 17-jarige leeftijd naar Syrië reisde. Eenmaal in Syrië stapte ze in het huwelijksbootje met Ali Houdaifa, waar ze verschillende kinderen mee kreeg. In 2019 vluchtte ze naar Turkije, waar ze een jaar lang verbleef, om in 2020 terug te keren naar ons land.

De jonge vrouw was intussen al bij verstek veroordeeld tot 5 jaar cel voor de deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering, maar tekende verzet aan tegen dat vonnis. De Brusselse correctionele rechtbank was echter overtuigd van haar schuld, en legde haar een effectieve celstraf van 4 jaar op. Het feit dat ze in Syrië een gezin had gesticht met jihadist Houdaifa, was voor de rechter een bewijs van het feit dat ze zich actief ten dienste had gesteld van IS.

Nourah F. heeft altijd volgehouden dat haar leven in het kalifaat één grote nachtmerrie was geweest en dat ze voortdurend opgesloten, mishandeld, en verkracht was. Ze trok samen met haar advocaat Caroline Heymans naar het hof van beroep, dat wél geloof hechtte aan haar versie van de feiten. Het hof besliste woensdag om de vrouw over de volledige lijn vrij te spreken.